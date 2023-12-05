FWダルウィン・ヌニェスのヘアスタイルに海外SNSが注目イングランド1部リバプールは現地時間12月3日、プレミアリーグ第14節でフルハムと対戦し、4-3で勝利した。終盤の2ゴールによる劇的な勝利に沸いたなかで、ある人物の新ヘアスタイルが話題に。海外SNS投稿が“寿司ネタ”との類似性を指摘すると「腑に落ちる」「笑った」「センスの塊」と注目を浴びている。リバプールは今季リーグ戦で全勝を誇ってきた本拠地アンフィールド