元外交官のマヌエル・ロチャ被告（米国務省提供、AP＝共同）【ニューヨーク共同】米司法省は4日、キューバのスパイとして40年以上にわたって活動していたとして、駐ボリビア米大使を務めた元外交官（73）を訴追したと発表した。「外国スパイによる米国政府への最も広範囲で長期にわたる潜入だ」と指摘した。司法省などによると、元外交官はコロンビア出身で米国籍を取得したマヌエル・ロチャ被告。1981〜2002年まで米国務省で