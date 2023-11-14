帰宅した父親が見つけた娘からの“書き置き”。その内容が交渉術に長けた内容で、SNSでは「諭吉を引き出そうとしてる（笑）」「9000円の値段設定が絶妙」と話題を集めている。【映像】交渉術に長けた娘の書き置き注目を集めているのは、父親が自宅に帰宅した際に見つけた娘からの書き置き。その書き置きには「明日が修学旅行でお母さんからは9000円もらいました。お父さんからもいくらかいただけるとうれしいです」というメッ