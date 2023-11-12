½÷Í¥¡¦Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡Ê44¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁÔÀä¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼å´§21ºÐ¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥°0¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ãç´Ö¡£MC¤ÎÎÓ½¤¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê½çÄ´¤ÊÎ®¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡ÄËèÆü´ÆÆÄ¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ìÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡£Äç»Ò¤È¤¤¤¦°Å¤¤°Ç¤òÊú¤¨¤¿½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÊâÊâ¤¯¤Î¤â¤º¤Ã¤ÈNG¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ