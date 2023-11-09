F1公式の企画で描いた絵とは自動車レース・F1の角田裕毅（アルファタウリ）の天然ぶりが話題を集めている。F1公式が選手同士の伝言ゲーム企画を開催。まさかの絵を描く動画を公開すると、海外ファンから「素晴らしい頭脳の持ち主」「話題変えちゃうユウキは愛すべき存在だ」笑いが漏れている。F1は公式YouTubeチャンネルでドライバーたちが絵を描いて伝言ゲームを行う動画を公開。「ボトミング」「グラウンド・エフェクト」とF