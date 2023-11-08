東京ディズニーリゾート（TDR）が40周年を祝して園内で無料配布している「ドリームガーランドシール」の新品が、フリマアプリ「メルカリ」で多数転売されているとしてX（ツイッター）で問題視する声が出ている。本来は手書きメッセージ付きでの配布となるため、出品者はキャスト（従業員）ではないかとも疑われている。運営会社のオリエンタルランドに見解を聞いた。出品は「把握しています」TDRでは2023年4月から開催中のアニバー