落語家の立川志らく（６０）が６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑いタレントのラサール石井（６８）の投稿に反論した。立川はコメンテーターとして出演しているＴＢＳ系「ひるおび」で岸田政権について７２％が「期待しない」という世論調査の数字を紹介したことについて「支持している人、期待している人もいるんだからそういう人の声も取り上げるべき。もっと公平にやらないと」と苦言を呈した。これが岸田政権擁護と