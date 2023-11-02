今度は河北省唐山市華北理工大学は河北省唐山市の渤海に面した曹妃甸区（そうひてんく）に所在する理工系の総合大学であり、大学院生を含めて約4万人の学生が在校している。これら4万人の学生の空腹を満たす役割を担っているのが同大学内の「学生食堂」である。華北理工大学の学生食堂は4か所あり、それぞれ「梅園」「蘭園」「竹園」「菊園」と命名された３階建ての建物であり、各食堂共１階、２階、３階と各階ごとに提供する料理
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