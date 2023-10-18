¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¡ÖSMILE-UP.¡×¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤ÎÊç½¸¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÁá¤¯¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ë¤âÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ18Æü¡¢¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¹Ô¤­¸ò¤¦¸¶½É¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À­¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢17Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ËÆÏ¤¤¤¿Ï¢Íí¤Ç¤¹¡£Hey¡ªSay¡ªJUMP¥Õ¥¡¥ó¡Ê17¡Ë¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤Î¡ËÌ¾