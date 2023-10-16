イスラエル軍は、パレスチナ・ガザ地区の北部に住んでいる住民のほぼ半数にあたる、およそ60万人が南部への移動を完了したと発表した。イスラエルとイスラム組織ハマス双方の攻撃は15日も続き、イスラエル側の死者は1400人以上、ガザ地区の死者は2670人にのぼり、双方の死者は4000人を超えている。特にガザ地区は、連日の激しい空爆と電力供給停止などにより、市民たちは苦しい状況に追い込まれている。ガザ地区に住む女の子「わた