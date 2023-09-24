◆大相撲▽秋場所千秋楽（２４日・両国国技館）大関・貴景勝（２７）＝常盤山＝が混戦を制して４場所ぶり４度目の優勝を果たした。２０１６年秋場所の豪栄道（現・武隈親方）以来、９人目となるカド番Ｖも成し遂げた。４敗での優勝は２０１７年秋場所の横綱・日馬富士以来６年ぶり。貴景勝が苦しみ抜いて賜杯を手にした。１４日目に豊昇龍（立浪）との大関対決に敗れて４敗に後退。「負けなので、それがすべて」。悔しさを押