ギネスワールドレコード公式インスタグラムが紹介中国人が驚異の運動能力で打ち立てたギネス記録が世界を仰天させている。ギネスワールドレコード公式インスタグラムが公開したのは1本の動画。膝立ちの状態になった筋肉質な若い男性が反動をつけ、その体勢から跳び上がると目の前の高い台に着地し、懸命に踏ん張って立ち上がった。投稿によると、挑戦した中国のフィットネスインフルエンサー、スン・プナンさんは膝立ちジャ