日本時間の9月13日午前2時、Appleの新製品発表がストリーミング配信された。はじめにAppleの環境保護への取り組みや、Apple Watchが人命救助に役立った事例などを紹介。その後は大方の予想通り、Apple WatchとiPhoneのニューモデルがお披露目となった。◆Apple Watchは2モデルが登場Apple Watchの新製品は「Apple Watch Series 9」と「Apple Watch Ultra 2」の2モデルで、内蔵チップの性能向上により順当な改良が果たされてい