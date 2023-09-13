俳優の菅田将暉（30）が12日深夜放送のフジテレビ「菅田将暉のラジオと言う勿れ〜ゲストは松下洸平！映画『ミステリ』公開記念SP〜」に出演。「かっこいい」と絶賛する俳優を明かした。菅田が主演を務める15日公開の映画「ミステリと言う勿れ」の特別番組。映画で共演した劇団EXILEの俳優・町田啓太の話題になると、ゲストの松下洸平は「起きたらまずコーヒーを淹（い）れるって言ってた。かっこいい」と話した。菅田も「言