ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長による性加害問題を受け、企業の間で広告契約の見直しが相次いで発表されたことを報じた。このニュースは「ニュース関心度ランキング」のコーナーで１位となった。１２日は大手消費財化学メーカー「花王」が同事務所所属タレントの広告・販促物等の展開を中止すると発表した。俳優・木村拓哉を広告に起用する日本
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