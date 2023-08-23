アニメ「ひろがるスカイ！プリキュア」のイベント内にある、子どもがプリキュアの衣装を着られるコーナーで、男の子のプリキュア「キュアウィング」の衣装のみ用意されておらず「残念だ」とするツイッター（現・X）の投稿が話題となっている。J-CASTニュースは2023年8月22日、投稿した母親に話を聞いた。「おれもプリキュアになれる？」息子期待も「心が折られた」投稿者の円井テトラ（@maruiTTR）さんは、プリキュア好きの息子を