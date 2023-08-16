応援団は高槻市付近で缶詰状態に…土浦日大はブラスバンドとチアのみ到着第105回全国高校野球選手権は16日、大会10日目が行われた。第4試合の専大松戸（千葉）対土浦日大（茨城）は、新幹線の遅れにより、専大松戸の応援団が試合終了までに甲子園に到着できなかった。東海道新幹線が大雨の影響で運転を一時見合わせたため、両校の応援団などが試合開始に間に合わなかった。専大松戸は応援席がガラガラの状態で、最後まで部員数