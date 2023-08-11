自粛していた“元天才子役”の女優キム・セロン（23）が活動を再開する。【画像】キム・セロンの泥酔運転…衝撃の事故映像キム・セロンは、プロデューサーEI brothersとポップ歌手Christine Corlessのコラボ曲『Bittersweet』のミュージックビデオに出演する。そのミュージックビデオは来る8月18日に公開される予定だ。飲酒運転事故でイメージ失墜（写真提供＝OSEN）キム・セロン先立って昨年5月、キム・セロンはソウル江南（カン