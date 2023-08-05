アルファード顔のトヨタ「最大級ミニバン」？日本でトヨタのミニバンといえば「アルファード」や「ノア／ヴォクシー」「シエンタ」などを連想しますが、米国など海外では“全長5mを超える”大型のミニバン「シエナ」が展開されています。中国もシエナが販売される地域の1つですが、トヨタと広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は、そんなシエナのカスタムショーを開催し、その様子を同社のSNSアカウントで公開。これを見る