千鳥（大悟、ノブ）、かまいたち（山内健司、濱家隆一）、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）の3組が総合司会を務める、フジテレビの超大型特番『FNS27時間テレビ』（7月22日・23日）について、新たな発表が16日に行われた。【動画】『千鳥の鬼レンチャン』名物！ほいけんたの歌声今回、番組としては初となるTVer「リアルタイム配信」を実施。TVerで24時間以上にわたって番組がライブ配信されるのは、民放史上初の施策となる。