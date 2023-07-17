夏といえばスイカを食べたくなりませんか。1個丸ごとで購入したスイカを、どうやって子どもに食べさせようか悩みますよね。また、種を取るのが大変に感じることも。そんな悩みを解決させる、スイカカットのテクニックを、保育園栄養士のヒカリ (@hikari.82)がご紹介します。 ©︎hikari.82 スイカの種が楽にとれる切り方 ©︎hikari.82 スイカはまず横半分に切ります。横に切ると写真の