フランス代表マナドゥが満喫世界水泳福岡（テレビ朝日系で中継）が14日に開幕し、続々と来日した海外選手たちは競技の傍らで日本を満喫している。2012年ロンドン五輪金メダリストは和服に袖を通し、刀を持った画像を公開。海外ファンから「パーフェクト」「セクシー」「クール」と反響が寄せられた。刀を構え、ドヤ顔でカメラを見つめた。紫色の浴衣から覗かせたのは逞しい上腕。瓦屋根の家をバックに凛々しい表情を浮かべ、侍