「BCNランキング」2023年7月3日から9日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位iPhone SE(3rd)（アップル）3位Pixel 7a（Google）4位Pixel 6a（Google）5位iPhone 14（アップル）6位Reno7 A（OPPO）7位AQUOS wish2（シャープ）8位AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）9位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）10位 iPhone 14 P