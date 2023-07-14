愛する夫が大学生の娘と同じくらいの年の女の子とパパ活を楽しんでいたら？ これは、まさかの娘から発覚した夫のふしだらな行動。しっかり夫に制裁を下してすっきりしたお話をどうぞ。 泣きながら帰ってきてふさぎ込む娘 Aさんは夫と結婚してちょうど20年、娘も大学生になり、ようやく子育てが一段落して夫と余生を楽しもうと考えていました。しかしそんな日が訪れることはありませんでした……。ある日、大学から泣きながら帰