この記事をまとめると ■トヨタとKINTOが先代アルファード／ヴェルファイアのソフトウェアアップグレードサービスを開始 ■ソフトウェアのアップグレードによりリヤスライドドアの開閉速度が従来比+20％速くなる ■通常販売車とKINTO契約車のいずれもが対象で施工は「KINTO FACTORY」にて行われる スライドドア開閉速度20％アップで乗り降りはさらに快適 新型の登場が話題のトヨタ・アルファード／ヴェルファイア。すでに新型は