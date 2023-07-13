ポケモンGOで歩く楽しさを再発見させてくれたポケモンが、今度は眠るのが楽しみになるゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』（iOS/Android）を発表。開発は『はねろ！コイキング』のSELECT BUTTONが手掛けています。7月下旬のリリース予定に先駆け、その遊び方を詳しく知ることができるメディア向けの先行体験会に参加してきました！キャンプ場で試遊してきた体験会の会場となったのは、新潟県三条市にあるキャ