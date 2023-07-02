「ローソンストア100」は、7月5日（水）から順次、カレーやハバネロ、チリソースなどを使った“辛い食べ物”を、全国の店舗で発売する。【写真】激辛ハバネロを使ったチーズフライも！“辛い食べ物”ラインナップ■辛い物好き必見今回発売されるのは、「旨辛ウインナーパン」や「焼ビーフン（カレー）」など、梅雨明けまでのジメジメや、夏本番の暑さを吹き飛ばす10種類以上の辛い食べ物。ラインナップには、さまざまなカ
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