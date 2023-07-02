打球速度175キロ、飛距離128メートルの中越えソロ■カージナルス ー ヤンキース（日本時間2日・セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が1日（日本時間2日）、本拠地で行われたヤンキースとのダブルヘッダー第2戦に「1番・中堅」で先発出場し、第1打席に復帰後初となる5号ソロを放った。0-1の初回無死。先発右腕・ハミルトンの高めのフォーシームを振り抜くと、打球は中堅スタンドに吸い込まれた。打球速度108.