大谷翔平が「2番・DH」で先発米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は6月30日（日本時間7月1日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「2番・DH」で先発し、2戦連発となる30号ソロを放った。6月15本目で3年連続30号の大台に到達し、年間57本ペース。米メディアが続々と動画を公開する中、米記者は昨季62本塁打でア・リーグ記録を作ったアーロン・ジャッジ外野手と同じペースで量産していることを指摘した。大谷が異次元の本塁打を