近年ワイドシルエットが人気でしたが、今年の春夏は「スキニージーンズ」にトレンド復活の兆しが！ ここで改めてスキニーの魅力に注目し、オシャレな今っぽコーデの作り方を押さえておきませんか。メリハリが出るので、細見え効果も狙えそうですよ！ ゆったりカーデとごつめスニーカーで挟むのがカギ！ インフルエンサー@akokakoさんは色落ち加減が絶妙なスキニージ
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