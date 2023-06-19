近年ワイドシルエットが人気でしたが、今年の春夏は「スキニージーンズ」にトレンド復活の兆しが！ ここで改めてスキニーの魅力に注目し、オシャレな今っぽコーデの作り方を押さえておきませんか。メリハリが出るので、細見え効果も狙えそうですよ！ ゆったりカーデとごつめスニーカーで挟むのがカギ！ インフルエンサー@akokakoさんは色落ち加減が絶妙なスキニージ&#1