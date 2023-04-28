交差点で、トレーラーから巨大な積み荷が落下する事故があった。警察などへの取材によると、28日午後4時15分ごろ、福岡・桂川町の交差点内で、大型トレーラーの巨大な鉄製の積み荷が落下する事故があった。この積み荷が、別の車両に衝突したという情報も入っている。通報者によると、「すごい音と地震のような揺れがあり、外を見たら落下物があった」という。現在、警察は周辺の道路を一部規制している。
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