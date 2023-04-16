真空二重構造ボトルは2カラー！「カーヴドリサイクルステンレスボトル」「カーヴドリサイクルステンレスボトル」355ml グリーン 3900円「カーヴドリサイクルステンレスボトル」355ml ベージュ 3900円このステンレスボトルは、本体にリサイクルステンレスを80%以上使用して作られています。マットな質感のホディには「STARBUCKS®」のロゴ、背面には「PEOPLE PLANET COFFEE」のメッセージが記されるシンプルなデザイン。蓋には