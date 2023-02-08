日本代表は３月24日と28日に森保監督続投決定後、初めてとなる国際試合を行う。28日の試合（ヨドコウ桜スタジアム）は、対戦相手がコロンビアに決まったが、24日の試合（国立競技場）は依然、未定だという。４年半前の日本代表は、その就任直後からチリ（地震の影響で中止）、コスタリカ、パナマ、ウルグアイ、ベネズエラの順で親善試合を組んでいた。相手は南米、中米の国々である。任期中に組まれた親善試合の総数は26。その