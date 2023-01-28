フジテレビの「ミタパン」こと三田友梨佳アナウンサーが、3月31日付で退社することが1月27日、明らかになった。ミタパンは青山学院大を卒業後、2011年にフジテレビにアナウンサーとして入社。入社1年めから冠番組『ミタパンブー』を担当するなど、人気アナとして活躍してきた。実家が老舗の料亭の「お嬢様」としても知られている。2020年1月には、一般人男性と結婚。2022年10月に第1子を妊娠したことがわかり、出演していた