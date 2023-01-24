顕著な大雪に関する情報が岡山県に発表された。【映像】岡山県に「顕著な大雪に関する情報」岡山県真庭市上長田では、午後7時までの6時間に41センチの顕著な降雪を観測した。強い雪は25日朝にかけても続く見込みだ。真庭地域では、深刻な交通障害の発生するおそれが高まっている。（ANNニュース）