【ニューヨーク＝金子靖志】米歌手のデヴィッド・クロスビーさんが１９日、死去したと米メディアが報じた。８１歳だった。死因は明らかになっていない。米ＣＮＮなどによると、薬物乱用などで体を壊し、闘病生活を続けていた。米ロサンゼルス生まれ。１９６４年に「ザ・バーズ」の一員としてデビューし、ボブ・ディランの大ヒット曲「ミスター・タンブリン・マン」のカバー作や「ターン・ターン・ターン」などで一世を風靡（ふ