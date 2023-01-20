「昨秋、金丸ユウさんのお母さんが親しい人に『（マギーと）別れちゃったのよ……。いろいろあったみたい』と残念がっていました」（レース関係者）マギー（30）が結婚目前報道もあったレーシングドライバー・金丸ユウ（28）と破局していたことがわかった。マギーと金丸との交際が発覚したのは21年4月の『FRIDAY』の報道だった。本誌も昨年4月に2人の姿を目撃している。夜8時過ぎ、若者でごった返す都内の繁華街の路肩に停車した彼