「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園２−１青森山田」（４日、等々力陸上競技場）準決勝が行われ、前回大会王者の青森山田（青森）が神村学園（鹿児島）に逆転負けを喫した。青森山田は前半３４分、ＭＦ中山竜之介（３年）のシュートで先制点を奪った。しかし後半１６分に同点に並ばれると、その４分後にはドイツ１部リーグのボルシアＭＧへ加入する神村学園の福田師王（しおう、３年）に痛恨の逆転弾を浴びた。連覇