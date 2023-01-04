男性は女性のことをよく観察している人が多く、女性にそのつもりがなくても「もしかしてアピールされているのかな？」と勘違いする人も多いです。そこで本記事では、男性が「自分のこと好きなのかな？」と勘違いする女性の無意識の行動についてまとめました。男性から「思わせぶりだ」と言われる女性は、もしかしたら本記事でご紹介する内容を意識すると、面倒ごとやトラブルから少し遠ざかれるかもしれません。ぜひ最後までご覧く