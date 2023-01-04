元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が４日に自身のインスタグラムを更新し、「ＮＨＫナゴヤニューイヤーコンサート２０２３にて司会を務めました」と報告した。⁡「満員のお客様と共に音楽の美しさを堪能し、幸せな仕事始めでした」と演奏に感激の面持ち。その衣装姿を公開し、深紅のロングドレスを見事に着こなした。エレガントな姿に、フォロワーは「ドレスがとってもお似合いです」「めちゃくちゃきれい」