国産高級セダンは風前の灯火2022年にはトヨタの代名詞「クラウン」にクロスオーバーモデルが登場。一方で、セドリック＆グロリアの流れを汲んだフーガが生産を終了するなど、「セダン好き」にとっては寂しい年が続いている。【画像】三菱が総力をあげて開発【自信のセダン「デボネア」の歴史】全8枚また、企業の役員や政治家の「お迎えグルマ」でもアルファードが勢力を拡大。かつて国産メーカーが総力をあげて開発していた高級