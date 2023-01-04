裏切った夫が一番悪いのはわかっているけれど、「不倫相手の女も同じくらい憎い」と思ってしまう女性も多いですよね。「どうしても言いたいことがある！」と、最後にズバッと言ってやった人もいるようで？今回は「不倫相手に言い返した話」の中から1つ、「人生の時間を無駄にしている」と教えてあげたエピソードをご紹介します。もっと自分の人生を…「夫と不倫相手のデート現場に突撃したときのこと。不倫相手が私に『離婚する