次男・瑛介くんが1安打も…チームは4-5で惜敗小学生の軟式野球大会「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2022」が28日、大会2日目を迎え、ジャイアンツジュニアは、4-5でイーグルスジュニアに惜敗した。この日、巨人・元木大介1軍作戦兼内野守備コーチの次男・瑛介くんが「7番・DH」で出場。3打数1安打だった。勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦。ジャイアンツジュニアは、2回に2者連続本塁打を浴びるなど4点を失