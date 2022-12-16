ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤Î·§Ã«½Ó¿Í¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸ø¼°Î¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥Ý¥±¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¿·¼ç¿Í¸ø¤Î½÷¤Î»Ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÆüÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥áÂè136ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¸òÂå¤È¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬2023Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¡¢¥µ¥È¥·¤È¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤¬2