（写真：ロイター/アフロ）アップルが開発しているとされる電気自動車（EV）「アップルカー」のプロジェクトは、野心的な完全自動運転への取り組みを縮小し、高速道路での自律走行機能のみを提供すると、米ブルームバーグが報じた。発売目標時期は従来計画から約1年延期し、2026年になるという。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「現在の技術では実現不可能」アップルは14年に「タイタン・プロジェクト」と呼ばれる自