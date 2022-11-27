人妻との不倫で“文春砲”を食らったお見送り芸人しんいち11月26日に「文春オンライン」が、『R-1グランプリ2022』で優勝した、お見送り芸人しんいち（37）の、既婚女性との「不倫」を報じた。報道内容を芸能記者が解説する。「しんいちが、ミスコンに出場するなどタレント活動をしていたA子さんと不倫関係に陥っていたことが、キス写真やLINEのメッセージ画面とともに報じられています。しかし、しんいちは当初、A子さんが既