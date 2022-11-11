今年4月、大幅な減量に成功したイギリス在住の女性が最愛の男性と結婚式を挙げた。2人が婚約したのは2016年のことで、当時の体重が約152キロだった女性は結婚式に向けてダイエットを開始した。そんななかで2人の子宝に恵まれ、女性は出産後にリバウンドしてしまったそうだが、2021年にダイエットを再開しわずか9か月で76キロ超の減量に成功したという。『The Mirror』が伝えている。【この記事の他の写真を見る】英ハートフォード