全て直線なのに曲線が見えるという人が後を絶たない絵が話題を呼んでいます。https://twitter.com/ih8rts/status/1585438710472097795目の錯覚を引き起こし、脳を揺さぶる絵がこちらとなります。「全て直線です」と一言添えられています。Twitterには困惑した人たちからのコメントが数多く寄せられています。・目の錯覚がすごい・ものすごいストレス・この目で見たものが気に入らない・困惑させてくれて感謝するよ・絶対に曲がって