¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏÂè2´ü¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤¸¤«¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ÙÂè3´ü¡õ¿·ºîÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¤ÎPV¤³¤ì¤ÏËÜÆü6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE¡×¡Ê2ÆüÌÜ¡ËÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì