車内に愛犬を2分間だけ待たせてスーパーで買い物をして戻った飼い主は、愛犬の舌が青く変色していることに気付いて思わず目を見張った。愛犬に一体何が起きたのか？当時生後3か月だったというゴールデン・レトリバーのキュートな話題を『The Dodo』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】6月のある日のこと、ロンダ・ミークスさん（Rhonda Meeks）はスーパーの前に車を停め、メスのゴールデン・レトリバー“リリー（Lily）